Iraklı Genç Kızın Gündem Olan Atatürk Yorumu: "Atatürk Yaşasaydı Şu An Uçan Arabalarlaydık"

Sokak röportajları, insanların özgürce düşüncelerini ifade ettiği bir platform. Bu alanda, farklı yaş, cinsiyet ve sosyal statüden gelen kişiler, düşüncelerini ve görüşlerini dile getirme fırsatı buluyor. Bu röportajlarda ortaya ilginç diyaloglar ve fikirler de çıkabiliyor.
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Sokak röportajında konuşan Iraklı bir genç kızın Atatürk ve uçan araba yorumu gündem oldu.
''Rahmetli Atatürk yaşasaydı şu an Atatürk'ün bir oğlu veya herhangi bir kanından bir insan ülkeyi yönetseydi şu an biz uçan arabalardaydık.'' diyen genç kız ülkenin güncel durumunu da yorumladı.
İşte o röportaj;
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