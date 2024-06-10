Görüş Bildir
Haberler
Video
Iraklı Genç Kızın Gündem Olan Atatürk Yorumu: "Atatürk Yaşasaydı Şu An Uçan Arabalarlaydık"

Iraklı Genç Kızın Gündem Olan Atatürk Yorumu: "Atatürk Yaşasaydı Şu An Uçan Arabalarlaydık"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.06.2024 - 15:32

İçerik Devam Ediyor

Sokak röportajları, insanların özgürce düşüncelerini ifade ettiği bir platform. Bu alanda, farklı yaş, cinsiyet ve sosyal statüden gelen kişiler, düşüncelerini ve görüşlerini dile getirme fırsatı buluyor. Bu röportajlarda ortaya ilginç diyaloglar ve fikirler de çıkabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sokak röportajında konuşan Iraklı bir genç kızın Atatürk ve uçan araba yorumu gündem oldu.

Sokak röportajında konuşan Iraklı bir genç kızın Atatürk ve uçan araba yorumu gündem oldu.

''Rahmetli Atatürk yaşasaydı şu an Atatürk'ün bir oğlu veya herhangi bir kanından bir insan ülkeyi yönetseydi şu an biz uçan arabalardaydık.'' diyen genç kız ülkenin güncel durumunu da yorumladı.

''Rahmetli Atatürk yaşasaydı şu an Atatürk'ün bir oğlu veya herhangi bir kanından bir insan ülkeyi yönetseydi şu an biz uçan arabalardaydık.'' diyen genç kız ülkenin güncel durumunu da yorumladı.

İşte o röportaj;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın