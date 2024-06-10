Iraklı Genç Kızın Gündem Olan Atatürk Yorumu: "Atatürk Yaşasaydı Şu An Uçan Arabalarlaydık"

Sokak röportajları, insanların özgürce düşüncelerini ifade ettiği bir platform. Bu alanda, farklı yaş, cinsiyet ve sosyal statüden gelen kişiler, düşüncelerini ve görüşlerini dile getirme fırsatı buluyor. Bu röportajlarda ortaya ilginç diyaloglar ve fikirler de çıkabiliyor.