Kübra Par'ın, Alihan Limoncuoğlu'nun Şiddet ile İlgili Sözlerinin Üzerine Verdiği 'Yuh' Tepkisi Gündem Oldu

Geçtiğimiz gün bir şahıs, kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmenlerine saldırmış, öğretmenlerden biri yumruğun etkisiyle bilincini kaybetmişti. Olayın hemen ardından genç tutuklandı.
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Kübra Par TV100'deki programında bu konuyu ele aldı ve Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Avukat Ersöz ile bu konuyu tartıştı.
"Çocukluktan beri evde konsol filan oynuyorum. Hiçbir hocama vurmadım. Şiddetin zaman zaman gerekli olduğunu düşünen biri olarak söyleyeyim net bir şekilde." diyen Limoncuoğlu'na sunucu Kübra Par 'Yuh' diyerek karşılık verdi.
İşte o anlar;
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