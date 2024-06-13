Hindistan'da Öldü Sanılıp Ekipler Tarafından Sudan Çıkarılan Bir Adamın Uyuduğu Anlaşıldı

Hindistan, keşfedilmeyi bekleyen sayısız ilginçlikler ülkesi. Her köşesinde farklı bir heyecan, farklı bir hikaye barındıran, eşsiz bir coğrafya. Kendine has kültürü, renkli gelenekleri ve zengin tarihi ile dünyanın dört bir yanından meraklı gözleri üzerine çekiyor.
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Hindistan'ın Telangana eyaletinde suyun üzerinde bir adamın hareketsiz bir şekilde yattığını görenler ekiplere haber verdi.
Adam, sudan çıkarıldığı esnada uyanınca hem kendisi hem de ekipler neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
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