Görüş Bildir
Haberler
Video
Hindistan'da Öldü Sanılıp Ekipler Tarafından Sudan Çıkarılan Bir Adamın Uyuduğu Anlaşıldı

Hindistan'da Öldü Sanılıp Ekipler Tarafından Sudan Çıkarılan Bir Adamın Uyuduğu Anlaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 14:38

İçerik Devam Ediyor

Hindistan, keşfedilmeyi bekleyen sayısız ilginçlikler ülkesi. Her köşesinde farklı bir heyecan, farklı bir hikaye barındıran, eşsiz bir coğrafya. Kendine has kültürü, renkli gelenekleri ve zengin tarihi ile dünyanın dört bir yanından meraklı gözleri üzerine çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hindistan'ın Telangana eyaletinde suyun üzerinde bir adamın hareketsiz bir şekilde yattığını görenler ekiplere haber verdi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde suyun üzerinde bir adamın hareketsiz bir şekilde yattığını görenler ekiplere haber verdi.

Adam, sudan çıkarıldığı esnada uyanınca hem kendisi hem de ekipler neye uğradığını şaşırdı.

Adam, sudan çıkarıldığı esnada uyanınca hem kendisi hem de ekipler neye uğradığını şaşırdı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın