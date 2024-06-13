Danimarka'daki Bir Değişik Düğün Geleneği: Gelin Tuvalete Girer Girmez Erkekler Gelini Öpmek İçin Sıraya Girdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7rteE...
Dünya üzerindeki her bir ülkenin kendine has düğün gelenekleri var. Bu gelenekler, o ülkenin kültürünün, tarihinden gelen değerlerinin ve inançlarının bir yansıması. Bu çeşitlilik, düğünlerin sadece bir evlilik töreni olmadığını, aynı zamanda bir toplumun kültürel kimliğinin ve yaşam biçiminin de bir göstergesi olduğunu da ortaya koyar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oğuz Alper Öktem, Danimarka'da katıldığı bir düğünde karşılaştığı ilginç düğün geleneğini paylaştı.
Gelin tuvalete kadınların damadı, damat tuvalete gittiğinde erkeklerin gelini öpmek için sıraya girdiği gelenek görenlere elbette ilginç geldi.
İşte o düğün;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın