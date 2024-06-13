Hatay'da Bir Vatandaş Evin Bahçesinde 2 Yılanın Gerçekleştirdiği Çiftleşme Dansını Görüntülendi

Yılanların çiftleşme süreci, doğanın en büyüleyici ritüellerinden biridir. Bu süreçte, erkek ve dişi yılanlar birbirlerini çevreleyerek, adeta bir dans eder gibi hareket ederler. Bu dans, yılanların çiftleşme dansı olarak bilinir ve genellikle ilkbahar aylarında gerçekleşir. Bu dans, yılanların üreme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve her yıl yılanların hayatta kalmasını sağlar.