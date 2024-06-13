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Hatay'da Bir Vatandaş Evin Bahçesinde 2 Yılanın Gerçekleştirdiği Çiftleşme Dansını Görüntülendi

Hatay'da Bir Vatandaş Evin Bahçesinde 2 Yılanın Gerçekleştirdiği Çiftleşme Dansını Görüntülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 11:10

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Yılanların çiftleşme süreci, doğanın en büyüleyici ritüellerinden biridir. Bu süreçte, erkek ve dişi yılanlar birbirlerini çevreleyerek, adeta bir dans eder gibi hareket ederler. Bu dans, yılanların çiftleşme dansı olarak bilinir ve genellikle ilkbahar aylarında gerçekleşir. Bu dans, yılanların üreme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve her yıl yılanların hayatta kalmasını sağlar.

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından görüntülendi.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 yılanın çiftleşme dansı vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir evin bahçesinde yaşanan o anlara, vatandaşın müdahale etmemesini kimileri doğru bulurken kimileri ise tehlikeli buldu.

Bir evin bahçesinde yaşanan o anlara, vatandaşın müdahale etmemesini kimileri doğru bulurken kimileri ise tehlikeli buldu.

İşte o görüntüler;

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