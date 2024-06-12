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Boğazınız Düğümlenecek: Bir Grup İnsana Deney Hayvanlarının Deneyler Sırasındaki Feryatları Dinletildi

Boğazınız Düğümlenecek: Bir Grup İnsana Deney Hayvanlarının Deneyler Sırasındaki Feryatları Dinletildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 23:05

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Hayvanlar üzerindeki deneyler, bilimsel ve tıbbi araştırmaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Günümüz teknolojileri ve imkanları ile alternatif yollar denenebilse de bazı markalar bu deneyleri sürdürmekte ısrarcı. Bu durumla ilgili farklı bilinçlendirme çalışmaları da yapılıyor.

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Farklı yaş gruplarından birkaç insana, deney esnasında hayvanların çıkardıkları sesler dinletildi.

Farklı yaş gruplarından birkaç insana, deney esnasında hayvanların çıkardıkları sesler dinletildi.

Videoya katılanları gözyaşlarına boğan o anları birçok kişi izlemekte zorlandı.

Videoya katılanları gözyaşlarına boğan o anları birçok kişi izlemekte zorlandı.

İşte o video;

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Nokta virgül

yanlış anlaşılmak istemem ama, kullandığınız ilaçlar,ciddi haatalık tedavilerine yarayanilaçların nasıl kullanılabilir olmaaını bekliyorsunuz? sizlerde mi de... Devamını Gör