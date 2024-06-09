Bir Kedi Mevlit Sırasında Dua Okunan Suyun Tadına Bakmak İsteyince Kısa Bir Panik Yarattı

Kediler, dünyanın en gizemli ve etkileyici varlıklarıdır. Kendi dünyalarında yaşarlar ve kendi kurallarını koyarlar. Onların özgür ruhları, ne isterlerse onu yapma eğilimleri ile birleştiğinde, ortaya birbirinden ilginç ve sevimli görüntüler çıkabiliyor.
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Bir kedi, mevlit sırasında dua okunan suyu gözüne kestirdi.
Bir anda suyu kana kana içmeye başlayan kedi kısa süreli bir panik yarattı.
İşte o anlar;
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