Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Kedi Mevlit Sırasında Dua Okunan Suyun Tadına Bakmak İsteyince Kısa Bir Panik Yarattı

Bir Kedi Mevlit Sırasında Dua Okunan Suyun Tadına Bakmak İsteyince Kısa Bir Panik Yarattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 21:27

İçerik Devam Ediyor

Kediler, dünyanın en gizemli ve etkileyici varlıklarıdır. Kendi dünyalarında yaşarlar ve kendi kurallarını koyarlar. Onların özgür ruhları, ne isterlerse onu yapma eğilimleri ile birleştiğinde, ortaya birbirinden ilginç ve sevimli görüntüler çıkabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir kedi, mevlit sırasında dua okunan suyu gözüne kestirdi.

Bir kedi, mevlit sırasında dua okunan suyu gözüne kestirdi.

Bir anda suyu kana kana içmeye başlayan kedi kısa süreli bir panik yarattı.

Bir anda suyu kana kana içmeye başlayan kedi kısa süreli bir panik yarattı.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın