Gotikler Bayılacak: Gotik Bir Aile Bebeklerine Aldıkları Alışılmışın Dışında Bebek Eşyalarını Paylaştı

Gotik kültür, her dönem sanattan, müziğe, modadan, edebiyata kadar geniş bir yelpazede kendini gösteriyor. Karanlık ve mistik bir atmosferi benimserken, aynı zamanda özgürlükçü ve isyankar bir duruş sergileyen bu kültür, genellikle gençler arasında popüler olurken bazıları bu kültürü ömür boyu sürdürüyor.