Görüş Bildir
Haberler
Video
Gotikler Bayılacak: Gotik Bir Aile Bebeklerine Aldıkları Alışılmışın Dışında Bebek Eşyalarını Paylaştı

Gotikler Bayılacak: Gotik Bir Aile Bebeklerine Aldıkları Alışılmışın Dışında Bebek Eşyalarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 23:39

İçerik Devam Ediyor

Gotik kültür, her dönem sanattan, müziğe, modadan, edebiyata kadar geniş bir yelpazede kendini gösteriyor. Karanlık ve mistik bir atmosferi benimserken, aynı zamanda özgürlükçü ve isyankar bir duruş sergileyen bu kültür, genellikle gençler arasında popüler olurken bazıları bu kültürü ömür boyu sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gotik tarza sahip olan bir çift, yenidoğan bebeklerine aldıkları bebek eşyalarını paylaştı.

Gotik tarza sahip olan bir çift, yenidoğan bebeklerine aldıkları bebek eşyalarını paylaştı.

Tamamen kendi tarzlarına uygun ürünler satın alan ailenin bu eşyalarını bazıları oldukça beğenirken bazıları ise bebeğe ürkütücü gelebileceğini söyledi.

Tamamen kendi tarzlarına uygun ürünler satın alan ailenin bu eşyalarını bazıları oldukça beğenirken bazıları ise bebeğe ürkütücü gelebileceğini söyledi.

İşte o eşyalar;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın