Gotikler Bayılacak: Gotik Bir Aile Bebeklerine Aldıkları Alışılmışın Dışında Bebek Eşyalarını Paylaştı

Gotik kültür, her dönem sanattan, müziğe, modadan, edebiyata kadar geniş bir yelpazede kendini gösteriyor. Karanlık ve mistik bir atmosferi benimserken, aynı zamanda özgürlükçü ve isyankar bir duruş sergileyen bu kültür, genellikle gençler arasında popüler olurken bazıları bu kültürü ömür boyu sürdürüyor.
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Gotik tarza sahip olan bir çift, yenidoğan bebeklerine aldıkları bebek eşyalarını paylaştı.
Tamamen kendi tarzlarına uygun ürünler satın alan ailenin bu eşyalarını bazıları oldukça beğenirken bazıları ise bebeğe ürkütücü gelebileceğini söyledi.
İşte o eşyalar;
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