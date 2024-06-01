Bir Turistin Türkiye'de Sahte Hermes Çanta Üretimi Yapan Bir Mağazaya Yaptığı Ziyaret Yabancı Basına Konu Oldu

Hermes dünyanın önde gelen markalarından biri. Hermes markası, dünya genelindeki en prestijli markalardan biri olarak kabul edildiğinden, Hermes markasının ürünlerine sahip olmak, birçok kişi için ayrıcalık ve statü sembolü olarak kabul edilir. Hatta markanın ürünlerine yatırım aracı olarak bakanlar bile var.