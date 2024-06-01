Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Turistin Türkiye'de Sahte Hermes Çanta Üretimi Yapan Bir Mağazaya Yaptığı Ziyaret Yabancı Basına Konu Oldu

Bir Turistin Türkiye'de Sahte Hermes Çanta Üretimi Yapan Bir Mağazaya Yaptığı Ziyaret Yabancı Basına Konu Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:49 Son Güncelleme: 01.06.2024 - 17:40

İçerik Devam Ediyor

Hermes dünyanın önde gelen markalarından biri. Hermes markası, dünya genelindeki en prestijli markalardan biri olarak kabul edildiğinden, Hermes markasının ürünlerine sahip olmak, birçok kişi için ayrıcalık ve statü sembolü olarak kabul edilir. Hatta markanın ürünlerine yatırım aracı olarak bakanlar bile var.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir Turist Türkiye'de sahte Hermes çantaların üretiminin ve satışının yapıldığı bir dükkanı ziyaret etti.

Bir Turist Türkiye'de sahte Hermes çantaların üretiminin ve satışının yapıldığı bir dükkanı ziyaret etti.

Kadının "Türkiye'deki gizli Hermes fabrikasını ziyaret ettik." başlığıyla paylaştığı bu ziyareti yabancı basında da konu oldu.

Kadının "Türkiye'deki gizli Hermes fabrikasını ziyaret ettik." başlığıyla paylaştığı bu ziyareti yabancı basında da konu oldu.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın