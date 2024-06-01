Bu Dünya Yalan Dünya: Bir Kadın Giydiği Kıyafetin Sosyal Medyada ve Gerçekte Nasıl Gözüktüğünü Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7epun...
Sosyal medyada pek çok kişi asıl yaşadığı hayatı değil yaşamak istediği hayatı paylaşıyor. Aynı şekilde olduğu kişiyi değil, dışarıya göstermek istediği kişiyi sunuyor. Bu yüzden aslında sosyal mecra sahte hayatlar, sahte fotoğraflar ve sahte mutluluklarla dolu.
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Bir kadın, giydiği kıyafetin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda nasıl gözüktüğünü ve aslında günlük yaşamında nasıl gözüktüğünü paylaştı.
Ortaya çıkan görüntü, sosyal medyadaki kusursuzluk algısının ne kadar boş olduğunu bir kere daha gösterdi.
İşte o video;
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Duruş, ışık, açı çok şeyi değiştirir. 😉
Yapma yapma bu kadar gösteriş e gerek yok 😂😂😂
çamaşır tercihi yanlış gibi