Bu Dünya Yalan Dünya: Bir Kadın Giydiği Kıyafetin Sosyal Medyada ve Gerçekte Nasıl Gözüktüğünü Gösterdi

Sosyal medyada pek çok kişi asıl yaşadığı hayatı değil yaşamak istediği hayatı paylaşıyor. Aynı şekilde olduğu kişiyi değil, dışarıya göstermek istediği kişiyi sunuyor. Bu yüzden aslında sosyal mecra sahte hayatlar, sahte fotoğraflar ve sahte mutluluklarla dolu.