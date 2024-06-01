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Bu Dünya Yalan Dünya: Bir Kadın Giydiği Kıyafetin Sosyal Medyada ve Gerçekte Nasıl Gözüktüğünü Gösterdi

Bu Dünya Yalan Dünya: Bir Kadın Giydiği Kıyafetin Sosyal Medyada ve Gerçekte Nasıl Gözüktüğünü Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:18

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Sosyal medyada pek çok kişi asıl yaşadığı hayatı değil yaşamak istediği hayatı paylaşıyor. Aynı şekilde olduğu kişiyi değil, dışarıya göstermek istediği kişiyi sunuyor. Bu yüzden aslında sosyal mecra sahte hayatlar, sahte fotoğraflar ve sahte mutluluklarla dolu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7epun...
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Bir kadın, giydiği kıyafetin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda nasıl gözüktüğünü ve aslında günlük yaşamında nasıl gözüktüğünü paylaştı.

Bir kadın, giydiği kıyafetin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda nasıl gözüktüğünü ve aslında günlük yaşamında nasıl gözüktüğünü paylaştı.

Ortaya çıkan görüntü, sosyal medyadaki kusursuzluk algısının ne kadar boş olduğunu bir kere daha gösterdi.

Ortaya çıkan görüntü, sosyal medyadaki kusursuzluk algısının ne kadar boş olduğunu bir kere daha gösterdi.

İşte o video;

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sanemsinem01

Duruş, ışık, açı çok şeyi değiştirir. 😉

nevertheless

Yapma yapma bu kadar gösteriş e gerek yok 😂😂😂

garibann

çamaşır tercihi yanlış gibi