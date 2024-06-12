Dünyanın En Zeki Hayvanı Olduğunu Kanıtladı: Borulardaki Çubukları Bulduğu Yaratıcı Yolla Çıkaran Karga

Kargaların dünyanın en zeki hayvanları olduğu söylenir. Bu siyah tüylü, parlak gözlü kuşların zihinsel yetenekleri, çoğu zaman insanları hayrete düşürür. İster bir problemi çözme, ister karmaşık bir araç kullanma, isterse de sosyal davranışları anlama konusunda olsun, kargaların becerileri hayranlık uyandırır.
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Bir karganın, borulardaki tahta parçalarını çıkarabilmek için kendi yöntemini geliştirdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Karganın inanılmaz zekası izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İşte o video;
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Offff çok şeker yaaaa zekana kurban 🥰 8 milyar insanın 7 milyarından daha akıllı olduğu kesin. İnsanlar en zeki tür he he evet yersen 😅
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