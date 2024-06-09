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2050'de Bir Sınav Annesi Canlandırması Beğeni Topladı: "Endişelenmekte Haksız mıyım? 2 Saattir Online Değil"

2050'de Bir Sınav Annesi Canlandırması Beğeni Topladı: "Endişelenmekte Haksız mıyım? 2 Saattir Online Değil"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 16:17

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Bu hafta sonu binlerce öğrenci üniversite sınavı için ter döktü. Aileleri de onlarla birlikte bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışırken, en az onlar kadar sınav stresini yaşadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7_dam...
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Sosyal medyada eğlenceli videoları ile tanınan 'dilaraozbalcik' isimli kullanıcı 2050 yılında bir sınav annesini canlandırdı.

Sosyal medyada eğlenceli videoları ile tanınan 'dilaraozbalcik' isimli kullanıcı 2050 yılında bir sınav annesini canlandırdı.

Kendi yarattığı bu yeni dünya ile, bir yandan güldürürken diğer yandan da gelecek üzerine düşündürdü.

Kendi yarattığı bu yeni dünya ile, bir yandan güldürürken diğer yandan da gelecek üzerine düşündürdü.

İşte video;

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Ebeveyn-çocuk rollerinin tersine döndüğü 2050 yılında, Aralid ve annesinin diğer maceralarını da buradan izleyebilirsiniz;

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