Doğru mu Yanlış mı? Yalova'da TYT Sınavına Kapılar Kapandıktan 2 Dakika Sonra Gelen Genç Sınava Alındı

Bugün binlerce öğrenci üniversite sınavının ilk adımı olan TYT'de ter döktü. Yine her sene olduğu gibi sınava genç kalan öğrencilerin isyanlarına şahit olduk.
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Yalova'da bir okulda, kapılar kapandıktan sonra gelen iki genç sınava alındı.
Bazıları 2 dakika için öğrencilerin bir senesinin yakılmamasını doğru bulurken kimileri ise geç kalmayı sorumsuzluk olarak gördüğünden durumu eleştirdi.
İşte o anlar;
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