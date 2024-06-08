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Doğru mu Yanlış mı? Yalova'da TYT Sınavına Kapılar Kapandıktan 2 Dakika Sonra Gelen Genç Sınava Alındı

Doğru mu Yanlış mı? Yalova'da TYT Sınavına Kapılar Kapandıktan 2 Dakika Sonra Gelen Genç Sınava Alındı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 16:43

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Bugün binlerce öğrenci üniversite sınavının ilk adımı olan TYT'de ter döktü. Yine her sene olduğu gibi sınava genç kalan öğrencilerin isyanlarına şahit olduk.

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Yalova'da bir okulda, kapılar kapandıktan sonra gelen iki genç sınava alındı.

Yalova'da bir okulda, kapılar kapandıktan sonra gelen iki genç sınava alındı.

Bazıları 2 dakika için öğrencilerin bir senesinin yakılmamasını doğru bulurken kimileri ise geç kalmayı sorumsuzluk olarak gördüğünden durumu eleştirdi.

Bazıları 2 dakika için öğrencilerin bir senesinin yakılmamasını doğru bulurken kimileri ise geç kalmayı sorumsuzluk olarak gördüğünden durumu eleştirdi.

İşte o anlar;

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