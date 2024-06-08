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2024 YKS'de Oppenheimer Sorusu Herkesi Şaşırttı! İşte TYT'de Çıkan Oppenheimer'lı Felsefe Sorusuna Tepkiler!

2024 YKS'de Oppenheimer Sorusu Herkesi Şaşırttı! İşte TYT'de Çıkan Oppenheimer'lı Felsefe Sorusuna Tepkiler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 15:05 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 15:08

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT, 8 Haziran 2024'te saat 13.00 itibarıyla tamamlandı. 3 milyondan fazla adayın üniversite hayalleriyle ter döktüğü sınavda, Amerikalı teorik fizikçi Robert Oppenheimer'ın yer aldığı soru dikkatleri üzerine çekti! Pek çok kiş TYT Oppenheimer sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 

İşte, detaylar...

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YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün itibarıyla tamamlandı. 3 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda bazı sorular ve yanıtları merak uyandırdı!

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün itibarıyla tamamlandı. 3 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda bazı sorular ve yanıtları merak uyandırdı!

TYT sorularından sosyal medyanın gündemine oturan ise Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'lı felsefe sorusu oldu.

TYT sorularından sosyal medyanın gündemine oturan ise Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'lı felsefe sorusu oldu.

Peki 2024 yılı TYT felsefe bölümünde yer alan Robert Oppenheimer sorusu ve cevabı nedir?

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) çıkan Robert Oppenheimer'lı felsefe sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi!

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) çıkan Robert Oppenheimer'lı felsefe sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi!

Ancak ünlü fizikçinin yer aldığı soru bir kez daha Oppenheimer mı, yoksa Barbie mi sorusunu gündeme getirdi!

Peki, Robert Oppenheimer Kimdir?

Peki, Robert Oppenheimer Kimdir?

Julius Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te New York'ta doğan Amerikalı bir teorik fizikçidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin Los Alamos Laboratuvarı direktörü olarak 'atom bombasının babası' olarak anılır. Harvard ve Göttingen Üniversitelerinden dereceler aldı ve Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör oldu. Teorik fiziğe önemli katkılarda bulundu ve nötron yıldızları, kara delikler teorisi ve kozmik ışınların etkileşimleri üzerine çalıştı. 

1942'de Manhattan Projesi'nde çalışmak üzere işe alındı ve 1943'te ilk nükleer silahları geliştirmekle görevlendirildi. 1945'te ilk atom bombası denemesinde bulundu ve bu silahlar, Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasında kullanıldı.

Oppenheimer Filminin Konusu Nedir?

Oppenheimer Filminin Konusu Nedir?

Cillian Murphy, Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon ve Robert Downey Jr. gibi yıldız isimlerin başrolde olduğu bir film; 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olan Amerika'nın ünlü fizikçisi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını mercek altına alıyor. İkinci Dünya Savaşı döneminde ABD, Kanada ve İngiltere'nin ortaklaşa yürüttüğü Manhattan Projesi'nin bilimsel liderliğini üstlenen Oppenheimer'ın, nükleer bombanın geliştirilmesi sürecindeki etkisi filmde detaylı bir şekilde inceleniyor.

Film, bu dönemdeki etik ve moral ikilemleri, bilim ve politikanın çatışmasını ve Oppenheimer'ın kişisel hayatını ve kariyerini derinlemesine inceliyor. Film, Oppenheimer'ın gençlik yıllarından başlayarak, bilimsel kariyerinin zirvesine ulaştığı ve sonrasında yaşadığı düşüşe kadar olan süreci anlatıyor.

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Gelelim, 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filminin, 2024 TYT'de karşılarına çıkmasına öğrencilerin verdiği tepkilere... 👇

Gelelim, 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filminin, 2024 TYT'de karşılarına çıkmasına öğrencilerin verdiği tepkilere... 👇
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Peki gerçekten pişman mısınız? 👇

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Sanki biraz geç kalmışsın... 👇

Sanki biraz geç kalmışsın... 👇
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E hadi hayırlısı! 👇

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