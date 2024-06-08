2024 YKS'de Oppenheimer Sorusu Herkesi Şaşırttı! İşte TYT'de Çıkan Oppenheimer'lı Felsefe Sorusuna Tepkiler!

Julius Robert Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te New York'ta doğan Amerikalı bir teorik fizikçidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin Los Alamos Laboratuvarı direktörü olarak 'atom bombasının babası' olarak anılır. Harvard ve Göttingen Üniversitelerinden dereceler aldı ve Kaliforniya Üniversitesi'nde profesör oldu. Teorik fiziğe önemli katkılarda bulundu ve nötron yıldızları, kara delikler teorisi ve kozmik ışınların etkileşimleri üzerine çalıştı.

1942'de Manhattan Projesi'nde çalışmak üzere işe alındı ve 1943'te ilk nükleer silahları geliştirmekle görevlendirildi. 1945'te ilk atom bombası denemesinde bulundu ve bu silahlar, Hiroşima ve Nagazaki'nin bombalanmasında kullanıldı.