2024 YKS'de Oppenheimer Sorusu Herkesi Şaşırttı! İşte TYT'de Çıkan Oppenheimer'lı Felsefe Sorusuna Tepkiler!
2024 YKS'de Oppenheimer Sorusu Herkesi Şaşırttı! İşte TYT'de Çıkan Oppenheimer'lı Felsefe Sorusuna Tepkiler!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT, 8 Haziran 2024'te saat 13.00 itibarıyla tamamlandı. 3 milyondan fazla adayın üniversite hayalleriyle ter döktüğü sınavda, Amerikalı teorik fizikçi Robert Oppenheimer'ın yer aldığı soru dikkatleri üzerine çekti! Pek çok kiş TYT Oppenheimer sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
İşte, detaylar...
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YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün itibarıyla tamamlandı. 3 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınavda bazı sorular ve yanıtları merak uyandırdı!
TYT sorularından sosyal medyanın gündemine oturan ise Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'lı felsefe sorusu oldu.
Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) çıkan Robert Oppenheimer'lı felsefe sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi!
Peki, Robert Oppenheimer Kimdir?
Oppenheimer Filminin Konusu Nedir?
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Gelelim, 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filminin, 2024 TYT'de karşılarına çıkmasına öğrencilerin verdiği tepkilere... 👇
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Peki gerçekten pişman mısınız? 👇
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Sanki biraz geç kalmışsın... 👇
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E hadi hayırlısı! 👇
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