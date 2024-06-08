YKS 2024 TYT Yorumları Sosyal Medyayı Salladı! Öğrencilerden Kahkahaya Boğan x Paylaşımları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) bu yıl hafta sonu 3 oturumla uygulanacak. YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.