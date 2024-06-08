YKS 2024 TYT Yorumları Sosyal Medyayı Salladı! Öğrencilerden Kahkahaya Boğan x Paylaşımları
YKS 2024 TYT Yorumları Sosyal Medyayı Salladı! Öğrencilerden Kahkahaya Boğan x Paylaşımları
2024 YKS'nin 1. oturumu olan TYT sona erdi. Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak. İlk oturumun tamamlanmasının ardından adaylar X'a yöneldi. İşte adayların sınav hakkındaki yorumları...
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YKS 2024: TYT Oturumu Tamamlandı
AYT ve YDT Oturumları Yarın!
Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
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