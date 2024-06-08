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YKS 2024 TYT Yorumları Sosyal Medyayı Salladı! Öğrencilerden Kahkahaya Boğan x Paylaşımları

YKS 2024 TYT Yorumları Sosyal Medyayı Salladı! Öğrencilerden Kahkahaya Boğan x Paylaşımları

yks
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 14:50 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 14:59

2024 YKS'nin 1. oturumu olan TYT sona erdi. Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılım sağlayacağı üniversite sınavı 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak. İlk oturumun tamamlanmasının ardından adaylar X'a yöneldi. İşte adayların sınav hakkındaki yorumları...

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YKS 2024: TYT Oturumu Tamamlandı

YKS 2024: TYT Oturumu Tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-2024) bu yıl hafta sonu 3 oturumla uygulanacak. YKS'nin ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

AYT ve YDT Oturumları Yarın!

AYT ve YDT Oturumları Yarın!

2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

TYT oturumuna katılan adaylar sınav çıkışı soluğu X'te aldı. YKS adaylarının sınavda çıkan sorular hakkındaki yorumları sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o yorumlardan bazıları...

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