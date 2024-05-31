Unutmamanız Gereken Kısa Yollarla Excel'de Yapılabileceğiniz Her Şey!
Unutmamanız Gereken Kısa Yollarla Excel'de Yapılabileceğiniz Her Şey!
Excel'de yapılabilecek her şeyi bir araya getiren sosyal medya kullanıcısı, basit bir anlatımla ekranınızda yer alan hemen tüm bölümleri inceledi. Twitter'da '@YourCFOGuy' kullanıcı adlı hesap tarafından yapılan paylaşımın Türkçe çevirisi ise çok işinize yarayacak.
İşte, detaylar...
Kaynak: Josh (Your CFO Guy)
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Excel'de yapılabileceklerinizin neredeyse hiçbir sınırı olmadığını duymuşsunuzdur.
İşte, Twitter'da (X) '@Aiuserkurth' kullanıcı adlı hesap tarafından Türkçe'ye çevirilen 'Excel'de yapabileceğiniz her şey' çalışması.
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Son olarak bir de '@alitekintr' in derlediği Excel kısa yollarına göz atın. 👇
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