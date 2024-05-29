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'Din Dersi Zorunlu, Matematik Dersi Seçmeli Oldu' İddiasına Açıklama Geldi!

'Din Dersi Zorunlu, Matematik Dersi Seçmeli Oldu' İddiasına Açıklama Geldi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.05.2024 - 18:51

İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemlerde sosyal medyada sık sık gündeme gelen 'din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu' iddasına ilişkin gerçekleri açıkladı. Peki, matematik dersi seçmeli mi oldu? 

İşte, detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı'nınGeçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredatı onayladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nınGeçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredatı onayladı.

2024-2025 eğiyim öğretim yılının başlangıcı olarak planlanan 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli bir şekilde uygulamaya alınması planlanan yeni müfredat; birtakım tartışmaları beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda yer alan, "Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu." iddiası dikkat çekti.

Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda yer alan, "Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu." iddiası dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X üzerinden kısa sürede yayılan iddaya yanıt geldi!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ilişkin bu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ilişkin bu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

DMM, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada: 

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatta, matematik dersinin seçmeli ders olması söz konusu değildir.

Bu modelle matematik alan becerileri; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda bireyin bütüncül matematiksel gelişimi amaçlanmakta, teknolojik gelişmelere karşı duyarlı olması ve yeri geldiğinde bu gelişmelere öncülük edebilme potansiyelinin inşa edilmesi hedeflenmektedir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu” iddiası doğru değildir.' ifadelerine yer verildi.

İşte, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan o açıklama. 👇

İşte, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan o açıklama. 👇

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