'Din Dersi Zorunlu, Matematik Dersi Seçmeli Oldu' İddiasına Açıklama Geldi!
'Din Dersi Zorunlu, Matematik Dersi Seçmeli Oldu' İddiasına Açıklama Geldi!
İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son dönemlerde sosyal medyada sık sık gündeme gelen 'din dersi zorunlu, matematik dersi seçmeli oldu' iddasına ilişkin gerçekleri açıkladı. Peki, matematik dersi seçmeli mi oldu?
İşte, detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı'nınGeçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredatı onayladı.
Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda yer alan, "Din dersi zorunlu, Matematik seçmeli oldu." iddiası dikkat çekti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına ilişkin bu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.
İşte, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan o açıklama. 👇
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