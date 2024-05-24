Talim ve Terbiye Kurulu Yeni Müfredatı Onayladı
Talim ve Terbiye Kurulu Yeni Müfredatı Onayladı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi' dedi.
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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.
Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.
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İsimleri özellikle mi Arapça kökenli kelimelerden seçiyorsunuz? Maarif, talim..? Eğitim, öğretim, bilgi falan deseniz yeterince din soslu olmuyor tabii aklın... Devamını Gör
çocuklarınızı 4 sene okula göndermeyin şunlardan kurtulalım öyle giderler zaten gitseler daha eğitimsiz olurlar evinizde eğitim verin