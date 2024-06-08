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Sınav Bitti Goygoyu Başladı: TYT Sınavına Giren Öğrenciler Sınav Streslerini Yine Mizahla Attı

Sınav Bitti Goygoyu Başladı: TYT Sınavına Giren Öğrenciler Sınav Streslerini Yine Mizahla Attı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 16:15

Bugün binlerce öğrenci üniversite hayallerin ilk adımı olan TYT sınavına girdi. Her konudan mizah çıkaran insanımız sınav stresini de yine mizahla attı.

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
twitter.com

2. Paramparça olduk...

3. 👇

4. Başkasının kağıdına bakma gafleti ve sınav boyunca peşini bırakmayan "O daha mı başarılıdır?" şüphesi.

4. Başkasının kağıdına bakma gafleti ve sınav boyunca peşini bırakmayan "O daha mı başarılıdır?" şüphesi.
twitter.com

5. Bu sene de öğrencileri sosyal üzmüş belli ki.

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6. 👇

6. 👇
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7. Yaz boyu üzüm görmek istemeyecekler.

8. Soruları Ramazan'da Nihat Hatipoğlu cevaplasın.

8. Soruları Ramazan'da Nihat Hatipoğlu cevaplasın.
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9. Ah Merve...

10. 👇

10. 👇
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11. En azından bu konuda ikiye bölünmeyecektik.

11. En azından bu konuda ikiye bölünmeyecektik.
twitter.com

12. Hemen enseyi karartmasaydınız

13. 👇

14. Bütün aileler neden aynı?

15. Yarınki sınavlara girecek olanlara başarılar 🙏

15. Yarınki sınavlara girecek olanlara başarılar 🙏
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