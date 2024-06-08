Sınav Bitti Goygoyu Başladı: TYT Sınavına Giren Öğrenciler Sınav Streslerini Yine Mizahla Attı
Sınav Bitti Goygoyu Başladı: TYT Sınavına Giren Öğrenciler Sınav Streslerini Yine Mizahla Attı
Bugün binlerce öğrenci üniversite hayallerin ilk adımı olan TYT sınavına girdi. Her konudan mizah çıkaran insanımız sınav stresini de yine mizahla attı.
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1. Başlayalım!
4. Başkasının kağıdına bakma gafleti ve sınav boyunca peşini bırakmayan "O daha mı başarılıdır?" şüphesi.
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6. 👇
8. Soruları Ramazan'da Nihat Hatipoğlu cevaplasın.
10. 👇
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11. En azından bu konuda ikiye bölünmeyecektik.
15. Yarınki sınavlara girecek olanlara başarılar 🙏
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