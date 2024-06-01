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Her Hafta Nişanlanan Cüneyd Efendi'den Yenichery İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Her Hafta Nişanlanan Cüneyd Efendi'den Yenichery İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 20:48 Son Güncelleme: 01.06.2024 - 20:55

Bakalım haftanın son gününe yaklaşırken, tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
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2. Her yıl bıkmadan izliyoruz.

2. Her yıl bıkmadan izliyoruz.
twitter.com

3. Sosyal medya neden böyle bir yer?

3. Sosyal medya neden böyle bir yer?
twitter.com

4. Hazır mıyız?

4. Hazır mıyız?
twitter.com

5. Bu nereden çıktı şimdi?

5. Bu nereden çıktı şimdi?
twitter.com
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6. Ceyda Kasabalı?

6. Ceyda Kasabalı?
twitter.com

7. Çok haklı...

7. Çok haklı...
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8. 🤔

8. 🤔
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9. Bir şey sorabiliyor muyuz?

9. Bir şey sorabiliyor muyuz?
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10. 👇

10. 👇
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11. Bilinçaltı sen ne büyüksün!

11. Bilinçaltı sen ne büyüksün!
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12. Esprinin anlaşışmadığı o an...

12. Esprinin anlaşışmadığı o an...
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13. Yarın görüşürüz 👋

13. Yarın görüşürüz 👋
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