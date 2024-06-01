Her Hafta Nişanlanan Cüneyd Efendi'den Yenichery İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Her Hafta Nişanlanan Cüneyd Efendi'den Yenichery İsyanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftanın son gününe yaklaşırken, tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
2. Her yıl bıkmadan izliyoruz.
3. Sosyal medya neden böyle bir yer?
4. Hazır mıyız?
5. Bu nereden çıktı şimdi?
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6. Ceyda Kasabalı?
7. Çok haklı...
8. 🤔
9. Bir şey sorabiliyor muyuz?
10. 👇
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11. Bilinçaltı sen ne büyüksün!
12. Esprinin anlaşışmadığı o an...
13. Yarın görüşürüz 👋
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