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Serenay Sarıkaya'nın Mesaj Kutusundan Cüneyd Efendi'nin Disney Kitabına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Serenay Sarıkaya'nın Mesaj Kutusundan Cüneyd Efendi'nin Disney Kitabına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 19:41 Son Güncelleme: 21.05.2024 - 20:22

Bakalım haftanın ikinci gününde, işimizin gücümüzün arasında tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!

2. Parol'ün üzerine çok gidiliyor artık.

3. Hayat boyu geceleri hatırlanıp uykuları kaçıracak o hata;

3. Hayat boyu geceleri hatırlanıp uykuları kaçıracak o hata;

👇

👇

4. Ünün hem Kore'yi hem Çorlu'yu aşınca;

4. Ünün hem Kore'yi hem Çorlu'yu aşınca;
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5. Asıl merakına yenik düşmeyen cindir.

6. Sosyal medya yorumlarında yazacak bir şey bulamayıp yemek tarifi verenlerden biri herhalde.

6. Sosyal medya yorumlarında yazacak bir şey bulamayıp yemek tarifi verenlerden biri herhalde.
twitter.com

7. Daha beterlerini de gördük.

7. Daha beterlerini de gördük.

8. 🇯🇵 🤔

8. 🇯🇵 🤔

9. Kontrolsüz hikaye yaratma işini azaltalım Akif.

9. Kontrolsüz hikaye yaratma işini azaltalım Akif.
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10. 👇

10. 👇

11. Karşımızdaki kişiye göre değişmiyor muydu?

11. Karşımızdaki kişiye göre değişmiyor muydu?

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋

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