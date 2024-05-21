Serenay Sarıkaya'nın Mesaj Kutusundan Cüneyd Efendi'nin Disney Kitabına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Serenay Sarıkaya'nın Mesaj Kutusundan Cüneyd Efendi'nin Disney Kitabına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftanın ikinci gününde, işimizin gücümüzün arasında tweetleriyle en çok kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
3. Hayat boyu geceleri hatırlanıp uykuları kaçıracak o hata;
👇
4. Ünün hem Kore'yi hem Çorlu'yu aşınca;
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6. Sosyal medya yorumlarında yazacak bir şey bulamayıp yemek tarifi verenlerden biri herhalde.
7. Daha beterlerini de gördük.
8. 🇯🇵 🤔
9. Kontrolsüz hikaye yaratma işini azaltalım Akif.
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10. 👇
11. Karşımızdaki kişiye göre değişmiyor muydu?
12. Yarın görüşürüz 👋
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