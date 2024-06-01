Görüş Bildir
Haberler
Video
Bilim İnsanları Tek Eliminizi Daha İşlevsel Bir Şekilde Kullanabilmemizi Sağlayan 6. Parmağı Geliştirdi

Bilim İnsanları Tek Eliminizi Daha İşlevsel Bir Şekilde Kullanabilmemizi Sağlayan 6. Parmağı Geliştirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 18:58

İçerik Devam Ediyor

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan ilerlemeler, son zamanlarda adeta göz kamaştırıcı bir hızla gerçekleşiyor. Günlük yaşamımızı daha da kolay ve konforlu hale getirecek birçok yenilik, adeta ardı ardına karşımıza çıkıyor. Bu yenilikler, hayatımızın her alanını etkileyerek, yaşam kalitemizi artırmayı hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilim insanları, tek elimizi daha işlevsel bir şekilde kullanabilmemizi sağlayan bir 6. parmak icat etti.

Bilim insanları, tek elimizi daha işlevsel bir şekilde kullanabilmemizi sağlayan bir 6. parmak icat etti.

Kimileri 6. parmağın kullanım alanlarını oldukça işlevsel bulurken, kimilerine ise bu icat oldukça gereksiz geldi.

Kimileri 6. parmağın kullanım alanlarını oldukça işlevsel bulurken, kimilerine ise bu icat oldukça gereksiz geldi.

İşte o parmak;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ozzymandias27

Çok da gerekli değil gibi.. onedio reklam sistemine sokm. Her yorumda yazcam amk

Who kuki

Eklem bağ doku hastalığım nedeniyle sağ elimde ve parmaklarimda sorun yaşıyorum sizin için anlamsız olması doğal ama benim çok ilgimi çekti açıkçası. Belki e... Devamını Gör