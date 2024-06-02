Öğretmenlerden Anlamlı Eleştiri: Bir Grup Öğretmen Her Alanda Türk Tipi Düşünce Kalıplarını Paylaştılar

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7l4MM...
Bir millet olarak, her durumda kendimize has bir reaksiyon sergiliyoruz. Her bir durum karşısında benzersiz bir tepki oluşturuyoruz. Bu, bizim kültürümüzün ve karakterimizin bir parçası. Aslında her durumda sergilediğimiz bu özgün tepkiler, bizim kim olduğumuzu ve neye inandığımızı yansıtır.
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Bir grup öğretmen, çeşitli alanlarda kalıplaşmış düşüncelerimizi çektikleri bir video ile paylaştı.
Paylaşılan cümleler bir yandan güldürürken bir yandan da uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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