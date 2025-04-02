Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü topraklara defnedilen sanatçının cenazesine ailesi, yakın dostları, sanat camiasından isimler ve binlerce seveni katıldı. Maçka Meydanı’nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, alana Konak’ın şarkıları eşliğinde binlerce kişi akın etti.
Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duygusal bir konuşma yaptı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Özel, Konak’ın sanatına, mücadelesine ve halkla olan bağlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Cenaze namazı, sevenlerinin yoğun katılımıyla kılınırken, Konak’ın şarkıları ve bıraktığı izler törene katılan herkese duygusal anlar yaşattı.
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