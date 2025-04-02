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Cenaze Törenine Katılan Özgür Özel’den Volkan Konak’a Veda: “Bizim Bize Artık Daha Çok İhtiyacımız Var”

Cenaze Törenine Katılan Özgür Özel’den Volkan Konak’a Veda: “Bizim Bize Artık Daha Çok İhtiyacımız Var”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 13:23

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü topraklara defnedilen sanatçının cenazesine ailesi, yakın dostları, sanat camiasından isimler ve binlerce seveni katıldı. Maçka Meydanı’nda düzenlenen törende duygusal anlar yaşanırken, alana Konak’ın şarkıları eşliğinde binlerce kişi akın etti.

Törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duygusal bir konuşma yaptı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Özel, Konak’ın sanatına, mücadelesine ve halkla olan bağlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Özel, Konak’ın sanatına, mücadelesine ve halkla olan bağlarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Volkan Konak'ı yaşatacağız. Allah hepimize onunki kadar cesaret, onunki kadar güçlü bir yürek versin. O, bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yüklendi. O yürek bu kadar dayanabildi. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var. Sıkı sıkı sarılacağız onun için.”

Cenaze namazı, sevenlerinin yoğun katılımıyla kılınırken, Konak’ın şarkıları ve bıraktığı izler törene katılan herkese duygusal anlar yaşattı.

Cenaze namazı, sevenlerinin yoğun katılımıyla kılınırken, Konak’ın şarkıları ve bıraktığı izler törene katılan herkese duygusal anlar yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranları, sanatçının anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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