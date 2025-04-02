Volkan Konak'ı yaşatacağız. Allah hepimize onunki kadar cesaret, onunki kadar güçlü bir yürek versin. O, bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yüklendi. O yürek bu kadar dayanabildi. Bizim bize artık daha çok ihtiyacımız var. Sıkı sıkı sarılacağız onun için.”