Eskişehir Tramvaylarında Volkan Konak’a Vefa: Gün Boyu Unutulmaz Şarkıları Yankılandı

Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın vefatı, hepimizi derinden sarsmıştı. Bu acı kaybın ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ın anısını canlı tutmak adına duygusal bir jestte bulundu. Gün boyunca tramvay hatlarındaki yolculuklar, Konak'ın en popüler şarkıları eşliğinde gerçekleşti. Bu anlamlı hareket, Eskişehirli vatandaşlar arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Eskişehirli vatandaşlar, tramvaylarda yankılanan Volkan Konak şarkılarıyla yolculuk yapmanın keyfini yaşarken, Başkan Ünlüce’ye teşekkürlerini iletti.
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