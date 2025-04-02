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Eskişehir Tramvaylarında Volkan Konak’a Vefa: Gün Boyu Unutulmaz Şarkıları Yankılandı

Eskişehir Tramvaylarında Volkan Konak’a Vefa: Gün Boyu Unutulmaz Şarkıları Yankılandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 08:50

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Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın vefatı, hepimizi derinden sarsmıştı. Bu acı kaybın ardından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ın anısını canlı tutmak adına duygusal bir jestte bulundu. Gün boyunca tramvay hatlarındaki yolculuklar, Konak'ın en popüler şarkıları eşliğinde gerçekleşti. Bu anlamlı hareket, Eskişehirli vatandaşlar arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bu özel jestle ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçımız Volkan Konak, cesur sözleri, onurlu yaşamı ve Atatürk sevgisiyle asla unutulmayacak. Şarkıları içimizde hırçın dalgalar ya da ılık rüzgarlar estirerek hep bizimle olacak. Bugün şehrimizin tramvaylarında bu anlamlı vefayı göstermek istedik.” dedi.

Eskişehirli vatandaşlar, tramvaylarda yankılanan Volkan Konak şarkılarıyla yolculuk yapmanın keyfini yaşarken, Başkan Ünlüce’ye teşekkürlerini iletti.

Eskişehirli vatandaşlar, tramvaylarda yankılanan Volkan Konak şarkılarıyla yolculuk yapmanın keyfini yaşarken, Başkan Ünlüce’ye teşekkürlerini iletti.

Kent sakinleri, bu jestin hem duygusal hem de unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındığını belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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