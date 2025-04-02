Eskişehir Tramvaylarında Volkan Konak’a Vefa: Gün Boyu Unutulmaz Şarkıları Yankılandı

Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bu özel jestle ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli sanatçımız Volkan Konak, cesur sözleri, onurlu yaşamı ve Atatürk sevgisiyle asla unutulmayacak. Şarkıları içimizde hırçın dalgalar ya da ılık rüzgarlar estirerek hep bizimle olacak. Bugün şehrimizin tramvaylarında bu anlamlı vefayı göstermek istedik.” dedi.