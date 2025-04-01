Sahnede Volkan Konak’ın Şarkısını Seslendiren Bülent Ersoy Duygularına Hakim Olamadı: “Sıra Bende”

KKTC konseri esnasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Volkan Konak’a ilk müdahale sahnede, ardından ise diğer müdahaleler kaldırıldığı hastanede gerçekleştirilmişti. Ülkemizin değerlerinden olan Konak, sanat camiasında da derin bir üzüntü oluşturdu. Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak’ın Cerrahpaşa adlı şarkısını seslendirerek andı. Ardından ise “Sıra bende” dediği anlar dikkat çekti.