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Sahnede Volkan Konak’ın Şarkısını Seslendiren Bülent Ersoy Duygularına Hakim Olamadı: “Sıra Bende”

Sahnede Volkan Konak’ın Şarkısını Seslendiren Bülent Ersoy Duygularına Hakim Olamadı: “Sıra Bende”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 13:45

KKTC konseri esnasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Volkan Konak’a ilk müdahale sahnede, ardından ise diğer müdahaleler kaldırıldığı hastanede gerçekleştirilmişti. Ülkemizin değerlerinden olan Konak, sanat camiasında da derin bir üzüntü oluşturdu. Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak’ın Cerrahpaşa adlı şarkısını seslendirerek andı. Ardından ise “Sıra bende” dediği anlar dikkat çekti.

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Ersoy, sanatçı arkadaşı için gözyaşlarını tutamadı.

Ersoy, sanatçı arkadaşı için gözyaşlarını tutamadı.

Volkan Konak’ım cenaze töreni bugün gerçekleşti. Özgür Özel ve ünlü isimler katılım sağlayanlar arasındayken vatandaşlar da son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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