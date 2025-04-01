Sahnede Volkan Konak’ın Şarkısını Seslendiren Bülent Ersoy Duygularına Hakim Olamadı: “Sıra Bende”
Sahnede Volkan Konak’ın Şarkısını Seslendiren Bülent Ersoy Duygularına Hakim Olamadı: “Sıra Bende”
KKTC konseri esnasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Volkan Konak’a ilk müdahale sahnede, ardından ise diğer müdahaleler kaldırıldığı hastanede gerçekleştirilmişti. Ülkemizin değerlerinden olan Konak, sanat camiasında da derin bir üzüntü oluşturdu. Bülent Ersoy sahnede Volkan Konak’ın Cerrahpaşa adlı şarkısını seslendirerek andı. Ardından ise “Sıra bende” dediği anlar dikkat çekti.
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Ersoy, sanatçı arkadaşı için gözyaşlarını tutamadı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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