Volkan Konak’ın Kuzeni Gözyaşlarıyla Anlattı: “Şarkılarında Bahsettiği, Gömülmek İstediği Ceviz Ağacı Buydu”
Volkan Konak’ın Kuzeni Gözyaşlarıyla Anlattı: “Şarkılarında Bahsettiği, Gömülmek İstediği Ceviz Ağacı Buydu”
KKTC konseri sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konak’a ilk müdahale sahnede gerçekleştirilmişti. Değerli sanatçımızın vefat haberi ile ülkecek derin bir üzüntü yaşadık. Bugün ise cenaze işlemleri yapıldı. Ekol TV Konak’ın halasının oğluna mikrofon uzattı. Halasının oğlu gözyaşlarını tutamadı ve “Türkiye'nin değeriydi, Kuzeyin oğlu derlerdi. Ne Kuzey kaldı, ne Batı, ne Doğu. Volkan tüm Türkiye'nin oğluydu. Altına gömülmek istediği şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu.” sözlerini dile getirdi.
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Volkan Konak henüz 58 yaşındaydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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