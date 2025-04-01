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Volkan Konak’ın Kuzeni Gözyaşlarıyla Anlattı: “Şarkılarında Bahsettiği, Gömülmek İstediği Ceviz Ağacı Buydu”

Volkan Konak’ın Kuzeni Gözyaşlarıyla Anlattı: “Şarkılarında Bahsettiği, Gömülmek İstediği Ceviz Ağacı Buydu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 15:41

KKTC konseri sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Konak’a ilk müdahale sahnede gerçekleştirilmişti. Değerli sanatçımızın vefat haberi ile ülkecek derin bir üzüntü yaşadık. Bugün ise cenaze işlemleri yapıldı. Ekol TV Konak’ın halasının oğluna mikrofon uzattı. Halasının oğlu gözyaşlarını tutamadı ve “Türkiye'nin değeriydi, Kuzeyin oğlu derlerdi. Ne Kuzey kaldı, ne Batı, ne Doğu. Volkan tüm Türkiye'nin oğluydu. Altına gömülmek istediği şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı bu.” sözlerini dile getirdi.

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Volkan Konak henüz 58 yaşındaydı.

Volkan Konak henüz 58 yaşındaydı.

Sanatçımızın hayatını kaybetmesi müzik camiasını da yasa boğdu. Ünlü isimler ilk gün soluğu hastanede aldı ve Konak’ın ailesini yalnız bırakmadı. Cenazede de vatandaşlar desteklerini eksik etmedi. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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