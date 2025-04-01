Sırrı Süreyya Önder’den Volkan Konak’a Veda: “Tek Başıma Gıyabi Cenaze Namazını Kılacağım”
Sırrı Süreyya Önder’den Volkan Konak’a Veda: “Tek Başıma Gıyabi Cenaze Namazını Kılacağım”
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için veda yazısı yazdı.
Açılım sürecinde Karadeniz’de kendilerine tepki gösterilirken Volkan Konak’ın kendilerini eve çağırdığını söyleyen Önder, “Benim Volkan Konak’a ödenmesi zor bir borcum var.” diyerek tek başına gıyabi cenaze namazı kılacağını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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