Sırrı Süreyya Önder’den Volkan Konak’a Veda: “Tek Başıma Gıyabi Cenaze Namazını Kılacağım”

'Densiz müftünün biri kem söz etmiş. Sanırsın ki cehennemden beratı var da herkesi nar ile korkutmada. Öte yandan, namazı kılınır mı kılınmaz mı fetvaları kol geziyor.

Keşke bir Oflu Hoca ağızlarının payını verse:

“Ula kardeşluk” dese, “biz yeri gelir Allaha da küseruk. İnsan sevdiğine küser. Belki de beklentimiz buyuktur, ondan sebeb! Her poha da konmayiverun da!”

Cenaze namazı, inananlar için gidene yapılması farz olan bir görevdir. Ve fakat yeryüzünde bir kişi bile bu vecibeyi yerine getirirse, insanlığın kalanından bu borç kalkmış olur.

Benim Volkan Konak’a ödenmesi zor bir borcum var.

Yine barış uğruna yollarda olduğum için tek başıma bir gıyabi cenaze namazı kılacağım. Belki o hercü mercin içine girmek istemeyenler için de o densiz müftü gibi 'zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı' olacağım.

Siz de evinizde yapabilirsiniz. Şöyle:

Abdestinizi almayı unutmayın.

Kıbleye dönün.

Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi niyetine diye niyetinizi beyan edin. (İçinizden geçirseniz de olur.)

Allah-u Ekber diyerek birinci tekbiri getirin ve ellerinizi bağlayın.

Sübhaneke duasını (ve celle senaük) kısmıyla beraber okuyun.

İkinci tekbiri alın ve Allahümme Salli ve Allahümme Bârik dualarını okuyun.

Üçüncü tekbiri alın ve cenaze duası ya da Fatiha’yı okuyun. Kunut duası da olur.

Dördüncü tekbiri alın. Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah diyerek sağa ve sola selam verin.

İşte bu kadar. Bilmeyenler için internette bu duaların hepsi var. Allah kabul etsin. Sizlerin de geçmişlerinize rahmet olsun. Amin.

Bu ibadetinizi daha da şereflendirmek isterseniz eğer bildiğiniz bir duayı da ekleyerek, bu duadan hasıl olacak sevabı Hatice annemize de hediye edin.

Ki o İslamın Resullah (s.a.s) la beraber ilk namazını eda eden şahsiyettir fakat cenaze namazı kılınmamıştır.