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Sırrı Süreyya Önder’den Volkan Konak’a Veda: “Tek Başıma Gıyabi Cenaze Namazını Kılacağım”

Sırrı Süreyya Önder’den Volkan Konak’a Veda: “Tek Başıma Gıyabi Cenaze Namazını Kılacağım”

Sırrı Süreyya Önder
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 13:08

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için veda yazısı yazdı.

Açılım sürecinde Karadeniz’de kendilerine tepki gösterilirken Volkan Konak’ın kendilerini eve çağırdığını söyleyen Önder, “Benim Volkan Konak’a ödenmesi zor bir borcum var.” diyerek tek başına gıyabi cenaze namazı kılacağını söyledi.

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Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Volkan Konak’ın ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de T24’te yayımlanan köşe yazısında Volkan Konak ile anısını anlattı.

Kaynak

“Yine süreçlerden bir süreç yaşıyorduk. Yine, barış kavramı düşlerine bile girdiğinde, “hafazanallah, şeytan vesvese sokmuştur!” diye celallenen bir güruh vardı. Barışı ilk Karadenizliye anlatalım dedik. Onlara anlatabilirsek eğer gerisi kolaydı.

Benim bir can yârim vardı o zamanlar. Teşvik etti; rahatlattı. 'Konuşmayı şehvetle seven' hemşerilerinin aslında iyi insanlar olduğunu söyledi. Yolların saklamasını diledi. 'Bütünlüğümüze bahane olmalarına' niyet ederek düştük yollara. Hem Mumhane önünde çay bile içebilecektik barış gelirse…”

“700 kilometre taş yedik, Volkan Konak bizi evine davet etti”

“700 kilometre taş yedik, Volkan Konak bizi evine davet etti”

'Olmadı! Karadenizlinin kötü bir gününe denk geldik. Bir insan evladı 700 kilometre taş yer mi yağmur gibi? Yedik ve gerisin geri döndük.

İşte bu linç güruhuna yine bir Karadeniz uşağı Volkan Konak, atma türkü lezzetinde ve ülfetinde karşı çıktı.

“Maçka’ya gelin benim evimde kalın” dedi. Bizim için “Bunlar sözüne güvenilir insanlar” dedi…

“Selahattin Demirtaş ile birlikte ziyaret ettik”

“Selahattin Demirtaş ile birlikte ziyaret ettik”

'Aradan bir zaman geçti. Selahattin Demirtaş ile beraber urgun urgun bir türkü gecesine firar ettik. Mekana girdiğimizde Volkan bütün haşmetiyle kucakladı bizi. Duymuş ve yüreğini ikram etmeye gelmişti. “Ha bu gece beni çekeceksunuz, yedi sülalemin, yedi sülalenizden alacağu var” dedi. 

Yedi sülalesine sövmüştü çünkü nasipsizler sürüsü.

Sabaha kadar her makamdan dem tuttuk. En çok da sevdaluk söyledik. O koca adam Yozgat Sürmeli’sine ağladı hıçkıra hıçkıra…

Süreçlerden bir süreçteyiz yine. Bir dostla haber göndermişti. “Ha söyleyin o deliye da, bu sefer bütün memleketi gezsun once, en son Karadeniz’e gelsun” diye…'

Volkan Konak için cenaze namazı tarifi

Volkan Konak için cenaze namazı tarifi

'Densiz müftünün biri kem söz etmiş. Sanırsın ki cehennemden beratı var da herkesi nar ile korkutmada.  Öte yandan, namazı kılınır mı kılınmaz mı fetvaları kol geziyor.

Keşke bir Oflu Hoca ağızlarının payını verse:

“Ula kardeşluk” dese, “biz yeri gelir Allaha da küseruk. İnsan sevdiğine küser. Belki de beklentimiz buyuktur, ondan sebeb! Her poha da konmayiverun da!”

Cenaze namazı, inananlar için gidene yapılması farz olan bir görevdir. Ve fakat yeryüzünde bir kişi bile bu vecibeyi yerine getirirse, insanlığın kalanından bu borç kalkmış olur.

Benim Volkan Konak’a ödenmesi zor bir borcum var.

Yine barış uğruna yollarda olduğum için tek başıma bir gıyabi cenaze namazı kılacağım. Belki o hercü mercin içine girmek istemeyenler için de o densiz müftü gibi 'zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı' olacağım.

Siz de evinizde yapabilirsiniz. Şöyle:

  • Abdestinizi almayı unutmayın.

  • Kıbleye dönün.

  • Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi niyetine diye niyetinizi beyan edin. (İçinizden geçirseniz de olur.)

  • Allah-u Ekber diyerek birinci tekbiri getirin ve ellerinizi bağlayın.

  • Sübhaneke duasını (ve celle senaük) kısmıyla beraber okuyun.

  • İkinci tekbiri alın ve Allahümme Salli ve Allahümme Bârik dualarını okuyun.

  • Üçüncü tekbiri alın ve cenaze duası ya da Fatiha’yı okuyun. Kunut duası da olur.

  • Dördüncü tekbiri alın. Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah diyerek sağa ve sola selam verin.

İşte bu kadar. Bilmeyenler için internette bu duaların hepsi var. Allah kabul etsin. Sizlerin de geçmişlerinize rahmet olsun. Amin.

Bu ibadetinizi daha da şereflendirmek isterseniz eğer bildiğiniz bir duayı da ekleyerek, bu duadan hasıl olacak sevabı Hatice annemize de hediye edin.

Ki o İslamın Resullah (s.a.s) la beraber ilk namazını eda eden şahsiyettir fakat cenaze namazı kılınmamıştır.

“Volkan Konak’ın bana gönderdiği nasihatı tutacağım”

“Volkan Konak’ın bana gönderdiği nasihatı tutacağım”

'Çünkü ölüden ve deliden hüküm kalkar. Volkan Konak’ın gidişine mazeret arayan çok. Aşıdan diyen var, Covid’den diyen var, günahkar olana kadar bekletilmiş üzüm suyundan diyen var…

Bence eceli saymazsak, bedeni o büyük yüreğine dar geliyordu.

Şerefle girdi hayatımıza, şerefle yaşadı, şerefiyle tamamladı zamanını. Şerefiyle de haşrolunacaktır inşallah.

Bana gelince, gönderdiği nasihatı tutacağım. Barışın son mührü için Karadeniz’e gideceğim.

Artık Mumhaneönü’nde çay içesim yok. Maçka’daki kabri başında, dünyanın bütün sevdalukları için şu türküyü okurum belki;

'Denizde kararti var bu gelen kayik midur ben ozledum yarumi ağlasam ayip midur oy dumanlar dumanlar hep dağlari sardunuz yureğumun derdini bilsenuz ağlardunuz karardi karadeniz taşti bu yana taşti haber verun yarume gozlerum doldi taşti

Belki de “Bir daha değse idi nefesum nefesune” yi söylerim.

Uğurlar olsun güzel yürekli kardeşim. Bütün vakitsiz gidenler gibi Yollar saklasun seni.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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