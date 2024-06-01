ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Mezuraya Bakmadan 15 cm'i Bulmaya Çalıştıkları Bir Yarışma Yaptı

Mimarlık, zorluk derecesi yüksek olan meslekler arasında. Bu alanda başarılı olmak, sadece teknik bilgi ve beceri gerektirmez, aynı zamanda yaratıcılık, estetik anlayış ve mükemmeliyetçilik de gerektirir. Mimarlar, çizimlerini hayata geçirebilmek için matematik, fizik, sanat ve tasarım gibi birçok farklı disiplinin bilgisini bir araya getirmek zorundalar.