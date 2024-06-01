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ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Mezuraya Bakmadan 15 cm'i Bulmaya Çalıştıkları Bir Yarışma Yaptı

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri Mezuraya Bakmadan 15 cm'i Bulmaya Çalıştıkları Bir Yarışma Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 21:44

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Mimarlık, zorluk derecesi yüksek olan meslekler arasında. Bu alanda başarılı olmak, sadece teknik bilgi ve beceri gerektirmez, aynı zamanda yaratıcılık, estetik anlayış ve mükemmeliyetçilik de gerektirir. Mimarlar, çizimlerini hayata geçirebilmek için matematik, fizik, sanat ve tasarım gibi birçok farklı disiplinin bilgisini bir araya getirmek zorundalar.

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ODTÜ Mimarlık öğrencileri, meslekleri ile ilgili bir yarışma düzenledi.

ODTÜ Mimarlık öğrencileri, meslekleri ile ilgili bir yarışma düzenledi.

Mezuraya bakmadan 15 cm'i bulmaya çalıştıkları yarışmada ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Mezuraya bakmadan 15 cm'i bulmaya çalıştıkları yarışmada ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İşte o video;

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