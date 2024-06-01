Antalya'da Otobüse Binen Alman Bir Kadın Göbek Atmaya Başlayan Gençlerin Arasında Kalınca Kültür Şoku Yaşadı

Türkler olarak mutlu olduğumuz her an, nerde olduğumuz farketmeksizin dans etmeye başlayabiliyoruz. Özellikle yöresel danslarımız yaşadığımız coşkuyu daha d katlıyor.
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Antalya'da otobüse binen bir kadın, bir anda göbek atan gençlerin arasında kaldı.
Kültür şoku yaşayan kadın, şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar;
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Zinhar başka ülkede yaşayamam! Ülkemin sonsuz sezonlu, bitmek bilmez bol çeşitli bölümlerinden biri daha. Ne ararsan var. Bu seferkiler kekolu, krolu, gundili.