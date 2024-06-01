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Otobüse Bir Kadın Karşısında Oturan Genç Kızdan Rahatsız Olduğunu Söyleyerek Kalkıp Gitmesini İstedi

Otobüse Bir Kadın Karşısında Oturan Genç Kızdan Rahatsız Olduğunu Söyleyerek Kalkıp Gitmesini İstedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 18:35

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Kuşaklar arasındaki farklılıklar, gençler ile ileri yaşlarındaki insanlar arasında bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.  Bu iki farklı bakış açısı, farklı kuşakların birbirlerini anlamasını zorlaştırırken, aynı zamanda çeşitli çatışmaların da yaşanmasına neden olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@fianceymiss
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Bir otobüste, yolculardan biri genç bir kıza, ondan rahatsız olduğunu ve arka koltuğa oturmasını söyledi.

Bir otobüste, yolculardan biri genç bir kıza, ondan rahatsız olduğunu ve arka koltuğa oturmasını söyledi.

İkili arasında yaşanan tartışma, izleyenleri de ikiye böldü.

İkili arasında yaşanan tartışma, izleyenleri de ikiye böldü.

İşte o anlar;

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Olaya farklı yorumlar geldi;

Olaya farklı yorumlar geldi;
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