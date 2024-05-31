İzmir'de Tarihi Ören Yerindeki Dokunulmazlığı Olan Yerlerin Üzerinde Dans Eden Bir Kadına Halk Tepki Gösterdi

Tarihi değerlerimizi korumak, her birimizin üzerine düşen vatandaşlık görevi. Bu değerler, geçmişten bugüne uzanan köklü tarihimizin canlı tanıklarıdır ve gelecek nesillere aktaracağımız en değerli mirasımızdır. Bu, hem geçmişimizi anlama, hem de gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adımdır.
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İzmir Ören Yeri'nde bir kadın, dokunulmazlığı olan yerin üzerine çıkarak dans etti.
Kendisine tepki gösteren vatandaşı ise "Kimse bir şey demedi." diyerek umursamadı.
İşte o görüntüler;
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