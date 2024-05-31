Görüş Bildir
Haberler
Video
İzmir'de Tarihi Ören Yerindeki Dokunulmazlığı Olan Yerlerin Üzerinde Dans Eden Bir Kadına Halk Tepki Gösterdi

İzmir'de Tarihi Ören Yerindeki Dokunulmazlığı Olan Yerlerin Üzerinde Dans Eden Bir Kadına Halk Tepki Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 23:18 Son Güncelleme: 01.06.2024 - 00:23

İçerik Devam Ediyor

Tarihi değerlerimizi korumak, her birimizin üzerine düşen vatandaşlık görevi. Bu değerler, geçmişten bugüne uzanan köklü tarihimizin canlı tanıklarıdır ve gelecek nesillere aktaracağımız en değerli mirasımızdır. Bu, hem geçmişimizi anlama, hem de gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adımdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İzmir Ören Yeri'nde bir kadın, dokunulmazlığı olan yerin üzerine çıkarak dans etti.

İzmir Ören Yeri'nde bir kadın, dokunulmazlığı olan yerin üzerine çıkarak dans etti.

Kendisine tepki gösteren vatandaşı ise "Kimse bir şey demedi." diyerek umursamadı.

Kendisine tepki gösteren vatandaşı ise "Kimse bir şey demedi." diyerek umursamadı.

İşte o görüntüler;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın