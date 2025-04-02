Jandarma Genel Komutanlığı Hesabından Yapay Zeka Destekli "Hayat Bir Oyun Değil" Paylaşımı!

Jandarma Genel Komutanlığı, trafik güvenliğine dikkat çekmek için 'Hayat bir oyun değil. Onu yeniden başlatamazsınız.' mesajıyla etkileyici bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan yapay zeka destekli video, ünlü 'Transformers' film serisinden esinlenerek hazırlandı. Videoda, bir jandarma aracı robota dönüşerek vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.
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Gerçek hayatta ikinci bir şansın olmadığı vurgulanan bu yaratıcı paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.
Yapay zeka ile hazırlanan görseller, izleyicilerin dikkatini çekerken, trafik güvenliğinin önemine yönelik etkili bir mesaj verdi.
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