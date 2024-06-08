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Şanlıurfa'da YKS Sınavına Geç Kalan Genç Kızın Annesi Okulun Önünde Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

Şanlıurfa'da YKS Sınavına Geç Kalan Genç Kızın Annesi Okulun Önünde Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 14:34

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2024 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın ilk oturumu 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti. İkinci oturum ise 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girecek öğrencilerin, belgelerini eksiksiz ve hazır bir şekilde yanlarında getirmeleri gerektiği ise sınav yönetmeliğince belirtildi.

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Sınav belgelerinin çıktısını almak için fotokopiciye uğrayan anne ve genç kız, sınava geç kaldı ve genç kız sınav binasına alınmadı.

Sınav belgelerinin çıktısını almak için fotokopiciye uğrayan anne ve genç kız, sınava geç kaldı ve genç kız sınav binasına alınmadı.

Ardından anne göz yaşlarına hakim olamadı.

Ardından anne göz yaşlarına hakim olamadı.

O anlar videoya bu şekilde kaydedildi;

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