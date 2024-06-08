Şanlıurfa'da YKS Sınavına Geç Kalan Genç Kızın Annesi Okulun Önünde Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

Yine Bir Kadın Dışarda Hem İstediği Kıyafeti Giyebilmek Hem de Rahat Edebilmek İçin Bulduğu Yöntemi Paylaştı

Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a Geçişi İçin Akreditasyon Kartı Sorulması Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Kaldırımdan Giden Motor Sürücüsünün Yayaya Çarptığı Anlar Anbean Kaydedildi

Nikah Onları Buluşturdu: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Nikah Şahitliği Yaptı!

İki Kadının Kavgasını Ayırırken Kadınlardan Birine Vuran Adam Oradaki Diğer Erkekler Tarafından Dövüldü

Trafik Canavarı İki Araç Birbirlerini Sollaya Sollaya Giderken Hak Ettikleri Sonu Bulup Kaza Yaptılar