Şanlıurfa'da YKS Sınavına Geç Kalan Genç Kızın Annesi Okulun Önünde Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

2024 yılı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın ilk oturumu 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşti. İkinci oturum ise 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava girecek öğrencilerin, belgelerini eksiksiz ve hazır bir şekilde yanlarında getirmeleri gerektiği ise sınav yönetmeliğince belirtildi.
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Sınav belgelerinin çıktısını almak için fotokopiciye uğrayan anne ve genç kız, sınava geç kaldı ve genç kız sınav binasına alınmadı.
Ardından anne göz yaşlarına hakim olamadı.
O anlar videoya bu şekilde kaydedildi;
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