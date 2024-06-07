Ünlü Youtuber Alex Choi Lamborghini'ye Havai Fişek Atma Gösterisiyle Davalık Oldu!
Ünlü Youtuber Alex Choi Lamborghini'ye Havai Fişek Atma Gösterisiyle Davalık Oldu!
Independent'ın haberine göre; 24 yaşındaki Youtuber Alex Choi, helikopterden Lamborghini'ye havai fişek atıldığı bir gösteriyi hesabından paylaştı. Ardından, federal davayla karşı karşıya kaldı.
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Lamborghini'ye fişek attığı gösteriyi paylaşan Youtuber hakkında; bir hava aracına patlayıcı veya yakıcı bir cihaz yerleştirilmesine neden olmaktan Kaliforniya federal mahkemesinde dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi istendiği biliniyor.
Yetkililerden izin almadan yapıldığı bilinen bu gösteri ise bir video oyunundaki sahneyi taklit etme amacıyla yapılmış.
Alex Choi'nin o videosu;
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