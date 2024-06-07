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Sokak Röportajı Yapılan Bir Teyze İsyan Etti: ''Lütfen Bize İyi Davransınlar''

Sokak Röportajı Yapılan Bir Teyze İsyan Etti: ''Lütfen Bize İyi Davransınlar''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:11

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Ülkemizde uygulanan sığınmacı politikaları; vatandaşların bazı kesimi tarafından desteklenirken bazı kesimler tarafından ise desteklenmiyor. Buna ek olarak, emekli maaşları ve birçok vatandaşın ekonomik refaha kavuşamaması da sığınmacılar hakkındaki yorumların ardından sıkça gündeme gelen konular.

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Bir sokak röportajında kendisine soru yöneltilen teyze, güncelde üzüldüğü konuları dile getirdi. Bu konular arasında sığınmacılar ve hastane hizmetlerinde yaşadığı sorunlar yer aldı.

Bir sokak röportajında kendisine soru yöneltilen teyze, güncelde üzüldüğü konuları dile getirdi. Bu konular arasında sığınmacılar ve hastane hizmetlerinde yaşadığı sorunlar yer aldı.

''Herkes cesur olmalı, unutmayın burası Atatürk'ün ülkesi'' diyerek kurduğu cümle ile sosyal medyada birçok kullanıcının beğenisini topladı.

''Herkes cesur olmalı, unutmayın burası Atatürk'ün ülkesi'' diyerek kurduğu cümle ile sosyal medyada birçok kullanıcının beğenisini topladı.

Röportajın tamamı ;

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