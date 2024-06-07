Sokak Röportajı Yapılan Bir Teyze İsyan Etti: ''Lütfen Bize İyi Davransınlar''

Ülkemizde uygulanan sığınmacı politikaları; vatandaşların bazı kesimi tarafından desteklenirken bazı kesimler tarafından ise desteklenmiyor. Buna ek olarak, emekli maaşları ve birçok vatandaşın ekonomik refaha kavuşamaması da sığınmacılar hakkındaki yorumların ardından sıkça gündeme gelen konular.