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Başkanı Tanımadı: AKP Güngören Belediye Başkanı Taksiciyle Olan Sohbetiyle Güldürdü

Başkanı Tanımadı: AKP Güngören Belediye Başkanı Taksiciyle Olan Sohbetiyle Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 15:28

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AKP Güngören Belediye Başkanı Bünyamir Demir aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Belediye başkanı kendini tanıtmadan taksiye bindiği anları kayda aldı ve yaşanan sohbet izleyicileri güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bünyamir Demir biraz ileride yer alan belediye binasına gitmek için taksiyi çevirdi. Taksici kısa mesafe olduğu için tabii ki konumu beğenmedi.

Bünyamir Demir biraz ileride yer alan belediye binasına gitmek için taksiyi çevirdi. Taksici kısa mesafe olduğu için tabii ki konumu beğenmedi.

Bilenler bilir taksici abiler ne yapar eder konuyu siyasete getirir. Abimiz de AKP’yi istemediğinden konuyu açarak başladı konuşmaya.

Bilenler bilir taksici abiler ne yapar eder konuyu siyasete getirir. Abimiz de AKP’yi istemediğinden konuyu açarak başladı konuşmaya.

Bünyamir Demir ile birlikte izleyiciler de gülümselemelerine engel olamadı yaşananlardan sonra kendini tanıtan belediye başkanı taksiciyi de güldürmeyi başardı.

Bünyamir Demir ile birlikte izleyiciler de gülümselemelerine engel olamadı yaşananlardan sonra kendini tanıtan belediye başkanı taksiciyi de güldürmeyi başardı.

İşte o anlar 👇

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