Anadolu Ajansı Arşivinden Duygulandıran Anlar: Kurban Bayramı’nda Yapılan Meşhur Pazarlıklar

Kurban Bayramı yaklaşırken Anadolu Ajansı geçmişe kısa bir yolculuğa çıkacağımız arşiv görüntülerini paylaştı. Kurban Bayramı geldiğinde akla gelen ilklerden biri de pazarlık. İşte görüntüler eskiden yapılan deli dolu ısrarcı pazarlık anlarıydı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Pazarlık adettendir deriz ancak bazı anlarda bu işi epey abartan bir millet olduğumuz da gerçek.
Ekonomik sebeplerden dolayı artık Kurban Bayramı’nın eski tadı kalmasa da görüntüler size de tebessüm ettirecek.
İşte o anlar 👇
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