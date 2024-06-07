Bir Kadın Tekstilcilere İsyanıyla Gündem Oldu: “Ne Zaman Bir Elbise Baksam Ya Dalağı Ya Böbreği Açık”

Son yıllarda dekolteli kıyafetlerin moda sektörüne etkisi takip edemediğimiz hızda gelişti. Yalnızca göbeği açık bir crop modelinin yıllar önce hayatımıza girmesiyle başlayan bu dekolte modası aldı başını giriyor derken bir kadından bu duruma tepki geldi. Sözleriyle diğer kadınlardan da “Haklısın” yorumları alan kadın neler demiş gelin birlikte bakalım.
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Kadının tek derdi tesettür kategorisinde olmayan ancak abartı dekolteleri de olmayan “düz hanım hanımcık” bir elbise bulunamamasıydı.
Ne zaman kıyafetlere baksa mutlaka bir açıklık gördüğünü anlatan kadın dekoltesiz kıyafetlerin bulunmasının neden bu kadar zor olduğuna hatta bulunamadığına isyan etti.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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