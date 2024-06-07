Çocukları Dünyaca Ünlü Eserlere Dönüştüren Yaratıcı Öğretmenler Alkışları Topladı

Mehmet Özcan, Hümeyra Dağlı, Hatice Güven ve Hazal Aras adlı öğretmenlerin yaratıcı ve eğlenceli fikirleri çocuklarla buluşunca ortaya çıkan renkli anlara beğeniler yağdı. Dünyada ünlü tabloları kostüm ve makyajla çocuklarla bir araya getiren öğretmenler tatlı öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı.