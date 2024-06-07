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Çocukları Dünyaca Ünlü Eserlere Dönüştüren Yaratıcı Öğretmenler Alkışları Topladı

Çocukları Dünyaca Ünlü Eserlere Dönüştüren Yaratıcı Öğretmenler Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 11:41

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Mehmet Özcan, Hümeyra Dağlı, Hatice Güven ve Hazal Aras adlı öğretmenlerin yaratıcı ve eğlenceli fikirleri çocuklarla buluşunca ortaya çıkan renkli anlara beğeniler yağdı. Dünyada ünlü tabloları kostüm ve makyajla çocuklarla bir araya getiren öğretmenler tatlı öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı.

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Çocuklar hazırladıktan sonra bu güzel anlar doğa manzarası eşliğinde kayda alındı.

Çocuklar hazırladıktan sonra bu güzel anlar doğa manzarası eşliğinde kayda alındı.

Çocuklar tek tek kendilerini tanıttı. Tatlı şiveleri de dikkatlerden kaçmadı.

Çocuklar tek tek kendilerini tanıttı. Tatlı şiveleri de dikkatlerden kaçmadı.

İşte detaylar 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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