Sokak Röportajında Söyledikleriyle Dikkat Çekti: “Eskiden Emeğinin Karşılığını Alıyordun Şimdi Alamıyorsun”

Ube Haber’in mikrofon uzattığı bir kadın eski Türkiye ile günümüz Türkiye’sini kıyasladığı anlarla gündem oldu. Kadın düz lise çıkışlı olduğunu ve ardından mühendislik kazandığını anlattı. Eşi de mühendis olan kadın kendi dönemlerinde ev, araba, yazlık gibi para gerektiren ihtiyaçlarını rahatlıkla alabildiğini ancak şu an durumun böyle olmadığını dile getirdi.
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İki çocuğu olan kadın ikisinin de başarılı olduğunu ve derece öğrencisi olduklarını söyledi.
Ancak onları kendi hayatına kıyasla rahat bir hayat beklemediğini de ekleyerek “O zamanlar okuyup çalışan, emeğinin karşılığını alıyordu. Şu an gençlerin böyle bir imkanı yok." dedi.
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