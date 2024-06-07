Ankara’da Acı Olay: Motosikletlinin Üzerine Yıldırım Düştü Kısa Sürede Alev Aldı

Geçtiğimiz akşam Ankara’da etkili olan olumsuz hava koşulları birçok kötü duruma sebep olurken Eryaman Mahallesi’nde talihsiz bir olay yaşandı. Seyir halindeki motor sürücüsüne yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte alev topuna dönüşen motor ve sürücüsü için ekipler kısa sürede olay yerine geldi.