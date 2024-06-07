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Tatil İçin Muhafazakar Villa Tercih Eden Çift Sosyal Medyada Paylaşmalarıyla Tepki Topladı

Tatil İçin Muhafazakar Villa Tercih Eden Çift Sosyal Medyada Paylaşmalarıyla Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 08:40

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Son yıllarda rahat etmek isteyenler adına geliştirilen muhafazakar villalar revaçta. Havuzları bahçesinde olan villaların etrafı kapalı olduğu için tesettürlüler rahatlıkla tercih edebiliyor. Bir içerik üreticisi de eşiyle birlikte gittiği muhafazakar villanın tanıtımıyla gündemde.

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Videoya villayı tanıtarak başlayan kadın iki havuzu olduğunu ve etrafının korunaklı olduğunu ifade etti.

Videoya villayı tanıtarak başlayan kadın iki havuzu olduğunu ve etrafının korunaklı olduğunu ifade etti.

Ancak izleyiciler kimsenin görmediği villayı paylaşım sebebiyle herkesin gördüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

Ancak izleyiciler kimsenin görmediği villayı paylaşım sebebiyle herkesin gördüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı. 👇

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