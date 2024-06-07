Tatil İçin Muhafazakar Villa Tercih Eden Çift Sosyal Medyada Paylaşmalarıyla Tepki Topladı

Son yıllarda rahat etmek isteyenler adına geliştirilen muhafazakar villalar revaçta. Havuzları bahçesinde olan villaların etrafı kapalı olduğu için tesettürlüler rahatlıkla tercih edebiliyor. Bir içerik üreticisi de eşiyle birlikte gittiği muhafazakar villanın tanıtımıyla gündemde.