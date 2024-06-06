Sokak Köpekleri Hakkında Konuşan Vatandaş Akıl Tutulması Yaşattı: “Niye Uyutuyoruz Öldürelim Daha İyi”

Sokak hayvanlarının uyutulması hakkında sunulan yeni yasa teklifine tepkiler gelmeye devam ediyor. Hayvanseverler eylemler yaparken muhabirler de vatandaşlarla sokak röportajlarında buluşuyor. Büyük Sivas adlı Instagram sayfasının mikrofon uzattığı bir vatandaş konuya ilişkin yorumlarıyla ise gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sokak hayvanlarının uyutulması hakkında düşünceleri adına mikrofon uzatılan vatandaş ilk olarak karşı olduğunu dile getirdi.
Ardından ise kurduğu cümleler “Niye uyutuyo yazık değil mi hayvana? Öldürsün daha iyi.” şeklinde olunca izleyicilerin de muhabirin de dili tutuldu.
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