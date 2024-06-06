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Bisiklet Hediyesi Karşısında Yaşadığı Sevinçle Yürekleri Isıtan Masum Çocuğun Duygularını Paylaşacaksınız

Bisiklet Hediyesi Karşısında Yaşadığı Sevinçle Yürekleri Isıtan Masum Çocuğun Duygularını Paylaşacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 21:35

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@ogunseverokur kullanıcı adıyla Instagram hesabından içerikler üreten Ogün Sever Okur adlı yardımsever, Adana’da bir çocuğun hayallerini gerçekleştirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan yardımsever, adeta içimizi ısıttı.

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Dünyalar tatlısı çocuk arabanın bagajında bisikleti görünce şaşırmakla birlikte öylesine sevindi ki bir süre gözlerine inanamadı.

Dünyalar tatlısı çocuk arabanın bagajında bisikleti görünce şaşırmakla birlikte öylesine sevindi ki bir süre gözlerine inanamadı.

Babasının yanına gidip sevincini paylaşan tatlı çocuk “Valla mı abi, Allah çarpsın?” sözleriyle hepimizi derinden etkiledi.

Babasının yanına gidip sevincini paylaşan tatlı çocuk “Valla mı abi, Allah çarpsın?” sözleriyle hepimizi derinden etkiledi.

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