Camlarınızı Açık Bırakmadan Önce Bir Kez Daha Düşüneceksiniz! Kargalar Evin Banyosunu Adeta Ele Geçirdi

Uzun süre gidilmeyen evler rutubet olmasın diye ev sahipleri camları açık bırakmayı tercih edebiliyor. İşte tam olarak bu düşünceyle yazlığının camlarını yarım açık bırakan bir TikTok kullanıcısı, yazlığına gidince yaşadığı kabusu paylaştı. Kargaların yuva yaptığı evi temizlemek epey uzun sürecek gibi görünüyordu.
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Banyoda lavaboyu ve duşakabini gözüne kestiren kargalar yuva yapmak için öylesine çok çalı çırpı getirmişlerdi ki herkes hayrete düştü.
Kargaların bunca çalı çırpıyı nasıl taşıdığı merak konusuyken evin nasıl temizleneceği ise ayrı bir dertti.
İşte o anlar 👇
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