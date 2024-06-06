Camlarınızı Açık Bırakmadan Önce Bir Kez Daha Düşüneceksiniz! Kargalar Evin Banyosunu Adeta Ele Geçirdi

Uzun süre gidilmeyen evler rutubet olmasın diye ev sahipleri camları açık bırakmayı tercih edebiliyor. İşte tam olarak bu düşünceyle yazlığının camlarını yarım açık bırakan bir TikTok kullanıcısı, yazlığına gidince yaşadığı kabusu paylaştı. Kargaların yuva yaptığı evi temizlemek epey uzun sürecek gibi görünüyordu.