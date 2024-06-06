Görüş Bildir
Haberler
Video
“Kaçıncı Yüzyıldayız?”: İngiltere’de Ilık Su Akan Musluk Olmadığı İçin Bulunan Çözümü Mideniz Kaldırmayabilir

“Kaçıncı Yüzyıldayız?”: İngiltere’de Ilık Su Akan Musluk Olmadığı İçin Bulunan Çözümü Mideniz Kaldırmayabilir

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 18:43

İçerik Devam Ediyor

İngiltere’ye giden bir Türk lavaboda elini yıkamak istediği anlarda karşılaştığı manzara karşısında kayıtsız kalamadı ve hemen kaydı başlattı. Lavaboda iki musluk olduğunu gören kişi birinden kaynar diğerinden ise buz gibi bir su aktığını söyledi ve ılık su kullanımını anlattı. Ancak bulunan çözüm pek de içimize sinmedi, bakalım siz ne düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kaynar ya da soğuk suyla elini yıkamak istemeyenlerin yapması gereken ilk adım giderin tıpasını kapatmaktı.

Kaynar ya da soğuk suyla elini yıkamak istemeyenlerin yapması gereken ilk adım giderin tıpasını kapatmaktı.

Ardından ise kaynar ve soğuk suyu açıp lavaboya biriken ılık suyla ihtiyacını karşılayabilirdi.

Ardından ise kaynar ve soğuk suyu açıp lavaboya biriken ılık suyla ihtiyacını karşılayabilirdi.

Ancak bu yöntem pek de hijyenik değildi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Ancak bu yöntem pek de hijyenik değildi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın