“Kaçıncı Yüzyıldayız?”: İngiltere’de Ilık Su Akan Musluk Olmadığı İçin Bulunan Çözümü Mideniz Kaldırmayabilir

İngiltere’ye giden bir Türk lavaboda elini yıkamak istediği anlarda karşılaştığı manzara karşısında kayıtsız kalamadı ve hemen kaydı başlattı. Lavaboda iki musluk olduğunu gören kişi birinden kaynar diğerinden ise buz gibi bir su aktığını söyledi ve ılık su kullanımını anlattı. Ancak bulunan çözüm pek de içimize sinmedi, bakalım siz ne düşüneceksiniz?
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Kaynar ya da soğuk suyla elini yıkamak istemeyenlerin yapması gereken ilk adım giderin tıpasını kapatmaktı.
Ardından ise kaynar ve soğuk suyu açıp lavaboya biriken ılık suyla ihtiyacını karşılayabilirdi.
Ancak bu yöntem pek de hijyenik değildi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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