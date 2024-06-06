“Kaçıncı Yüzyıldayız?”: İngiltere’de Ilık Su Akan Musluk Olmadığı İçin Bulunan Çözümü Mideniz Kaldırmayabilir

İngiltere’ye giden bir Türk lavaboda elini yıkamak istediği anlarda karşılaştığı manzara karşısında kayıtsız kalamadı ve hemen kaydı başlattı. Lavaboda iki musluk olduğunu gören kişi birinden kaynar diğerinden ise buz gibi bir su aktığını söyledi ve ılık su kullanımını anlattı. Ancak bulunan çözüm pek de içimize sinmedi, bakalım siz ne düşüneceksiniz?