Güzellik Bölümü Öğrencilerinin Ünlü İsimlerin İlhamıyla Geçen Eğlenceli Dersleri

Lisede seçilebilen güzellik uzmanlığı bölümü öğrencileri derslerinden kesitleri TikTok’ta paylaşmasıyla viral oldu. Öğrenciler muhtemelen bir dersin sınavı için hazırlanmışlardı. Hepsinin benzemek adına kendine ünlü bi’ isim seçmesi sonucu ortaya renkli görüntüler çıktı.