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Güzellik Bölümü Öğrencilerinin Ünlü İsimlerin İlhamıyla Geçen Eğlenceli Dersleri

Güzellik Bölümü Öğrencilerinin Ünlü İsimlerin İlhamıyla Geçen Eğlenceli Dersleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 16:41

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Lisede seçilebilen güzellik uzmanlığı bölümü öğrencileri derslerinden kesitleri TikTok’ta paylaşmasıyla viral oldu. Öğrenciler muhtemelen bir dersin sınavı için hazırlanmışlardı. Hepsinin benzemek adına kendine ünlü bi’ isim seçmesi sonucu ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Öğrenciler Seda Sayan, İrem Derici, Hayko Cepkin, Cennet Mahallesi Pembe gibi isimleri feyz alarak makyaj ve kostüm seçmişti.

Öğrenciler Seda Sayan, İrem Derici, Hayko Cepkin, Cennet Mahallesi Pembe gibi isimleri feyz alarak makyaj ve kostüm seçmişti.

Kimileri andırıyor kimileri andırmıyor olsa da eğlenirken öğrenmek fikri oldukça imrendiriciydi.

Kimileri andırıyor kimileri andırmıyor olsa da eğlenirken öğrenmek fikri oldukça imrendiriciydi.

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