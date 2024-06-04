Herkes En Az Bir Kere Yaşamıştır: Baklava Alırken Ne Kadar Alacağını İfade Edememek

@baliozkesen adlı TikTok hesabından içerikler üreten Barış Ali Özkesen, her geçen gün daha da popüler oluyor. Başarılı içerikleriyle duygularımıza tercüman olan Barış Ali Özkesen’in baklavalarla ilgili bir videosuna gelin birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yalnızca baklava olarak değil de tatlı sipariş ettiğiniz anları düşündüğünüzde mutlaka aklınıza ne kadar söyleyeceğinizi bilemediğiniz anlar gelir.
Yarım kilo desen değil, bir kilo desen değil. Bu tatlıları tekte sipariş edebilmek gibi bir şey belki de mümkün değil.
İçerik üreticisi de tam bu konuya değinerek hayatın içinden anlarla izleyicilerini güldürmeyi başaranlardan.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın