Artan Kiralar Sebebiyle Ev Sahibiyle Anlaşamayan Vatandaş Çareyi Arabasına Taşınmakta Buldu

Mersin’de yaşanan olayda bir vatandaş kirasının artışı sebebiyle ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Evden ayrılmak durumunda kalan vatandaş yeni ev kiralarının da yüksek olması nedeniyle arabasında yaşamaya başladı.
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Mersin Haber sayfası vatandaşla yaptığı röportajda arabada nasıl yaşadığını ve eşyalarını nasıl yerleştirdiğini anlattı.
Ev kiralarına isyan eden vatandaş şimdilik idare ettiğini dile getirdi.
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Kırsala göçme durumu olan göçer. Gerçi oralar da artık pek iç açıcı değil. İmkanı olmayan Hong Kong'da olduğu gibi 3 metrekarelik evlerde yaşamak zorunda kalır.
Yönettiğiniz ülkenin gerçekleri bu işte bilmem kaç odalı sarayınızda afiyetler olsun size 💡 kafalar