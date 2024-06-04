Artan Kiralar Sebebiyle Ev Sahibiyle Anlaşamayan Vatandaş Çareyi Arabasına Taşınmakta Buldu

Fenerbahçe ile Anlaşan Mourınho'yu Ayağının Tozuyla Yakalayan Nusret Gündemde: 'Benim Evim, Senin Evin'

Birce Akalay'ın "Hakan Kurtaş Bu Sene Hayatın Sürprizi Oldu" Açıklaması "Al Bizden de O Kadar" Dedirtti!